Meksika’nın çelik ithalatı Nisan ayında %36 yükseldi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:03:00 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero), Nisan ayında Meksika’nın nihai mamul ithalatının yıllık %36,1 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Bahsi geçen artış son yedi ayın en büyük artışı olurken ülkenin nihai mamul ithalatı 14 ay arka arkaya artış kaydetti.

Nihai mamuller arasında sıcak sac, soğuk sac, çelik çubuk ve galvanizli sac ithalatı sırasıyla %76,8, %72,8, %34,2 ve %29,5 artış kaydetti.

Ülkenin nihai mamul ihracatı ise Nisan ayında %0,4 artışla 269.000 mt seviyesine ulaştı.

Yılın ilk dört ayında ise ülkenin ithalatı %17,9 artışla 4,30 milyon mt olurken ihracatı %12,7 düşüşle 1,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.