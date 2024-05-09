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Meksika’nın çelik ithalatı Mart ayında 1 milyon mt’u geçti

Perşembe, 09 Mayıs 2024 09:50:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın nihai mamul ithalatı Mart ayında yıllık %7,9 artışla 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedilerek yeniden 1 milyon mt’un üzerinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile bu yılık Şubat ayı arasında ülkenin ithalatı 1 milyon mt’un altında kaydedilmişti. 13 ay boyunca görülen artışın 9 ayında ithalat çift haneli olarak yükseldi.

Nihai mamul ithalatındaki artış ve ihracattaki düşüş, yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasiteli Altos Hornos de México’nun (AHMSA) 2023 yılının Ocak ayından beri faaliyet göstermemesi ile açıklanıyor.

Mart ayında ülkenin yaptığı ihracat yıllık %15,9 düşüşle 275.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Meksika geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %16,3 düşüşle 822.000 mt çelik ihraç ederken aynı dönemde çelik ithalatı yıllık %4,5 artışla 3,90 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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