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Meksika’nın çelik ithalatı Haziran ayında %13,8 düştü

Salı, 13 Ağustos 2024 12:17:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero), Nisan ayında Meksika’nın nihai mamul ithalatının yıllık %13,8 düşüşle 1,03 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

İthalattaki düşüşün en büyük nedenlerinden biri, Meksika hükümetinin getirdiği yeni kuralların bürokratik engeller yaratarak izinleri geciktirmesi oldu. Bu engellerin etkisi yılın ilk yarısında net bir şekilde görüldü.

Nihai mamuller arasında sıcak rulo sac ve levha ithalatı büyük ölçüde geriledi.

İhracat ise Haziran ayında %9,3 düşüşle 234.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin aynı ayda toplam dış ticareti yıllık %13 düşüşle 1,26 milyon mt oldu.

Yılın ilk yarısında %5 artışla 6,34 milyon mt nihai mamul ithal edilirken %10,8 düşüşle 1,79 milyon mt nihai mamul ihraç edildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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