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Meksika’nın çelik ithalatı değeri Temmuz ayında %11,8 düştü

Cuma, 20 Eylül 2024 14:58:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %11,8 düşüşle 2,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın 15 Nisan tarihinde getirdiği yeni ithalat kurallarından dolayı Mayıs ve Haziran aylarında bazı çelik ithalatçıları izinler konusunda bürokratik engeller dolayısıyla gecikmeler olduğu için ithalatta sorun yaşadı.

Meksika’nın yaptığı ihracat ise %9,9 düşüşle 904 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin çelik ihracatının değeri %8,2 düşüşle 6,90 milyar $ seviyesinde yer alırken ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,7 düşüşle 17,82 milyar $ oldu.

Meksika çelik piyasasının Temmuz ayında ticaret açığı %12,7 düşüşle 1,77 milyar $ olurken yılın ilk yedi ayında %15,2 düşüşle 10,52 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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