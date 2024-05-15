Meksika’nın çelik ithalatı değeri Mart ayında %18,3 düştü

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 09:14:06 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri bu yılın Mart ayında %18,3 düşüşle 2,47 milyar $ seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen düşüş oranı, 2020’nin Ağustos ayında görülen yıllık %29,1’lik düşüşün ardından son 43 ay içinde görülen en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Meksika’nın yaptığı ihracat, Altos Hornos de México’nun (AHMSA) yıl başından beri üretim yapmadığı için üst üste on dokuzuncu ay düşüş kaydetmiş oldu. Mart ayı ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde ülkenin çelik ihracatının değeri %6,7 düşüşle 3 milyar $ seviyesinde yer alırken ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşüşle 7,3 milyar $ oldu.

Meksika çelik piyasası son 30 yıldır ticaret açığı vermekte. Mart ayında bu ticaret açığı %23,5 düşüşle 1,37 milyar $ olurken yılın ilk üç ayında %12,2 düşüşle 4,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi.