Meksika’nın çelik ithalatı değeri Kasım ayında %7 düştü

Cuma, 12 Ocak 2024 09:43:21 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayında %7,1 düşüşle 2,38 milyar $ seviyesinde yer alarak Meksika’da çelik ithalatının 3 milyar $’ın altında kaldığı arka arkaya üçüncü ay olarak kayda geçti.

Meksika’nın yaptığı ihracat, Altos Hornos de México’nun (AHMSA) yıl başından beri üretim yapmadığı için üst üste on beşinci ay düşüş kaydetmiş oldu. Kasım ayı ihracatı yıllık %17 düşüşle 946 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ticaret açığı ise yıllık %0,9 artışla 1,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının Ocak-Kasım dönemindeki toplam ithalat değeri yıllık %4,3 artışla 31,4 milyar dolar seviyesinde kaydedilirken ihracat değeri yıllık %20,1 düşüşle 11,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ülkenin ticaret açığı ise aynı dönemde %26,6 artışla 19,89 milyar $ oldu.