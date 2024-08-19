Meksika’nın çelik ithalatı değeri Haziran ayında %25,6 düştü

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri bu yılın Haziran ayında yıllık %25,6 düşüşle 2,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın 15 Nisan tarihinde getirdiği yeni ithalat kurallarından dolayı Mayıs ve Haziran aylarında bazı çelik ithalatçıları izinler konusunda bürokratik engeller dolayısıyla gecikmeler olduğu için ithalatta sorun yaşadı.

Meksika’nın yaptığı ihracat ise %17,4 düşüşle 897 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin çelik ihracatının değeri %8 düşüşle 6 milyar $ seviyesinde yer alırken ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,8 düşüşle 15,1 milyar $ oldu.

Meksika çelik piyasasının Haziran ayında ticaret açığı %29,3 düşüşle 1,55 milyar $ olurken yılın ilk altı ayında %15,7 düşüşle 9,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.