Meksika’nın çelik ithalatı değeri Eylül ayında 3 milyar $’ın altında kaldı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 10:05:48 (GMT+3) | San Diego

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri, Meksika’da çelik ithalatının 3 milyar $’ı dört ay arka arkaya geçmesinin ardından Eylül ayında yıllık %5,5 artışla 2,76 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika çelik piyasası, Altos Hornos de México’nun (AHMSA) yıl başından beri üretim yapmadığı için olumsuz etkilendi. Eylül ayı ihracatı yıllık %15,7 düşüşle 1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ticaret açığı ise yıllık %23,2 artışla 1,76 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül dönemindeki toplam ithalat değeri yıllık %5,7 artışla 26,33 milyar dolar seviyesinde kaydedilirken ihracat değeri yıllık %20,1 düşüşle 9,62 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ülkenin ticaret açığı ise aynı dönemde %29,7 artışla 16,71 milyar $ oldu.