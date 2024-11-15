Meksika’nın çelik ithalatı değeri Eylül ayında %13,5 düştü

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri bu yılın Eylül ayında yıllık %13,5 düşüşle 2,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın yaptığı ihracat ise %6,4 düşüşle 943 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin çelik ihracatının değeri %8,4 düşüşle 8,81 milyar $ seviyesinde yer alırken ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,9 düşüşle 22,99 milyar $ oldu.

Meksika çelik piyasasının Eylül ayında ticaret açığı %17,6 düşüşle 1,45 milyar $ olurken yılın ilk dokuz ayında %15,5 düşüşle 14,13 milyar $ seviyesinde kaydedildi.