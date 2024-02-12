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Meksika’nın çelik ithalatı değeri Aralık ayında %8,1 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 10:09:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında %8,1 düşüşle 2,28 milyar $ seviyesinde yer alarak son otuz ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Meksika’nın yaptığı ihracat, Altos Hornos de México’nun (AHMSA) yıl başından beri üretim yapmadığı için üst üste on altıncı ay düşüş kaydetmiş oldu. Aralık ayı ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 1,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ticaret açığı ise yıllık %9,8 düşüşle 1,18 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

2023 yılında toplam ithalat değeri yıllık %3,5 artışla 33,67 milyar dolar seviyesinde kaydedilirken ihracat değeri yıllık %19 düşüşle 12,60 milyar $ seviyesinde yer aldı. Ülkenin ticaret açığı ise aynı dönemde %23,8 artışla 21,07 milyar $ olarak rekor kırdı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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