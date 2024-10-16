Meksika’nın çelik ithalatı değeri Ağustos ayında %13,6 düştü

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın çelik ithalatı değeri bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,6 düşüşle 2,74 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Meksika’nın yaptığı ihracat ise %11 düşüşle 968 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin çelik ihracatının değeri %8,6 düşüşle 7,87 milyar $ seviyesinde yer alırken ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %12,8 düşüşle 20,55 milyar $ oldu.

Meksika çelik piyasasının Ağustos ayında ticaret açığı %14,9 düşüşle 1,77 milyar $ olurken yılın ilk sekiz ayında %15,2 düşüşle 12,68 milyar $ seviyesinde kaydedildi.