Meksika’nın çelik ihracatı Şubat ayında %17 düştü

Perşembe, 18 Nisan 2024 09:39:01 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayında Meksikalı çelik üreticilerinin dış piyasalara yaptığı satışlar %17,8 düşüşle 287.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan ülkenin çelik ithalatı Ocak ayında %11,5 artışla 990.000 mt oldu.

Meksika’nın ihraç ettiği ürünlerden en büyük düşüşü %55 ile 18.000 mt seviyesine gerileyen inşaat demiri kaydetti. Soğuk rulo sac ihracatı ise yıllık %51,2 düşüşle 20.000 mt seviyesinde yer aldı.

ABD’ye yapılan ihracat %18,4 düşüşle 209.000 mt olurken bu ülke Meksika’nın yaptığı ihracatın %72,8’ini oluşturdu. Kanada’ya yapılan ihracat ise %160 artışla 20.000 mt seviyesinde yer aldı.

İthalat segmentinde ise en büyük artış kaydeden ürün %57,3 artışla 118.000 mt seviyesine çıkan soğuk rulo sac oldu. Sıcak rulo sac ithalatı ise %32,7 yükselerek 130.000 mt oldu. Galvanizli sac alımları yıllık %9,8 artışla 135.000 mt seviyesine çıkarken Şubat ayında ABD Meksika’ya %8,9 düşüşle 329.000 mt ihracat yaptı ve ülke ithalatının %33,2’sini oluşturdu. ABD’yi, %17,7 artışla 153.000 mt seviyesinde yer alarak Meksika’nın toplam ithalatının %15,4’ünü oluşturan Güney Kore takip etti. Japonya’nın yaptığı ihracat %17,7 artışla 147.000 mt seviyesinde kaydedildi ve ithalatın %14,8’ini meydana getirdi. Çin’in ihracatı ise Meksika’nın uygulamaya başladığı %25’lik ilave vergiye bağlı olarak %43,9 düşüşle 69.000 seviyesine geriledi ve Çin’in ithalattaki toplam payı %13,9’dan %7’ye geriledi. Vietnam ise %204,5 artışla Meksika’ya 67.000 mt ürün sattı ve payını %2,5’ten %6,8’e çıkardı.

Meksika’da çelik ticareti Şubat ayında %30,4 artışla 703.000 mt dış ticaret açığı verdi.

Yılın ilk iki ayında Meksika’nın çelik ithalatı %14,4 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı %16,6 düşüşle 547.000 mt oldu.