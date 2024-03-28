Meksika’nın çelik ihracatı Ocak ayında %15 düştü

Perşembe, 28 Mart 2024 10:03:04 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak ayında Meksikalı çelik üreticilerinin dış piyasalara yaptığı satışlar %15,2 düşüşle 260.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan ülkenin çelik ithalatı Ocak ayında %17,3 artışla 975.000 mt oldu.

Meksika Ocak ayında %28,6 artışla 161.000 mt levha ithal ederken soğuk rulo sac ithalatı %32,8 artışla 138.000 mt seviyesinde kaydedildi. Galvanizli sac ithalatı ise %26,7 artışla 117.000 mt oldu.

ABD’den ithal edilen tonaj toplamın %31’ini oluştururken 302.000 mt seviyesinde kaydedildi. ABD’yi 24.000 mt ile Vietnam ve %34,5 artışla 37.000 mt çelik ihraç eden Almanya takip etti. Çin’den yapılan ithalat %12,2 düşüşle 100.000 mt olurken Japonya’nın ihracatı %0,6 düşüşle 141.000 mt oldu.

Meksika’da ihraç edilen her ton başına 3,8 ton çelik ithal edildi.