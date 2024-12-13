Meksika’nın çelik ihracatı Ekim ayında %3,3 azaldı

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın dış piyasalara yaptığı nihai mamul ihracatı bu yılın Ekim ayında yıllık %3,3 düşüşle 235.000 mt seviyesinde yer alarak son 47 ayın en düşük beşinci seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında en fazla düşüş kaydeden ürünler %76 ile inşaat demiri ve %50 ile soğuk rulo sac oldu. ABD’ye yapılan satışlar %6,3 düşüşle 180.000 mt’a gerilerken, Guatemala, BAE ve Norveç’e yapılan satışlar sırasıyla %62,5, %57,6 ve %70 ile en büyük düşüş oranları oldu.

Ülkenin yaptığı çelik ithalatı ise yıllık %8,1 düşüşle 996.000 mt seviyesinde yer aldı. Güney Kore’nin Meksika’ya satışları %22,1 azalırken, Almanya’da %70,8, Malezya’da %47,8 ve Hollanda’da %45,5 düşüş gözlendi.

Ekim ayında ülke yıllık %9,5 düşüşle 761.000 mt çelik ticaret açığı verdi.

Ocak-Ekim döneminde nihai mamul ihracatı %12 düşüşle 2,49 milyon mt olurken, ithalat %1,8 düşüşle 10,51 milyon mt’a geriledi.