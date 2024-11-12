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Meksika’nın çelik ihracatı Ağustos’ta son 47 ayın en düşük seviyesinde

Salı, 12 Kasım 2024 12:53:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın dış piyasalara yaptığı nihai mamul ihracatı bu yılın Eylül ayında yıllık %26,7 düşüşle 211.000 mt seviyesinde yer alarak son 47 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD merkezli çelik üreticisi Zekelman’ın ABD piyasasına Çin’den ithal çelik sokarak USMCA anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Meksika hükümetini dava etmesi ülke ihracatının düşmesiyle sonuçlandı.

Ülkenin yaptığı nihai mamul ithalatı ise yıllık %18,6 düşüşle 907.000 mt oldu.

Eylül ayında ülke yıllık %15,7 düşüşle 696.000 mt ticaret açığı verdi.

Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %1 düşüşle 9,49 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı %20,9 düşüşle 2,27 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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