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Meksika’nın çelik ihracatı Ağustos’ta son 46 ayın en düşük seviyesine geriledi

Perşembe, 10 Ekim 2024 11:30:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın dış piyasalara yaptığı nihai mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,2 düşüşle 223.000 mt seviyesinde yer alarak son 46 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ağustos ayında rulo ve sac levha satışları toplamda yıllık %75 azalırken sıcak rulo sac ihracatı %41, soğuk rulo sac ihracatı %36 ve galvanizli sac ihracatı %23 düştü.

Ülkenin yaptığı nihai mamul ithalatı ise yıllık %10,3 düşüşle 1,08 milyon mt oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %1,3 artışla 8,59 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı %11 düşüşle 2,05 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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