Meksika’nın çelik ihracatı Ağustos’ta son 46 ayın en düşük seviyesine geriledi

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Meksika’nın dış piyasalara yaptığı nihai mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında yıllık %13,2 düşüşle 223.000 mt seviyesinde yer alarak son 46 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ağustos ayında rulo ve sac levha satışları toplamda yıllık %75 azalırken sıcak rulo sac ihracatı %41, soğuk rulo sac ihracatı %36 ve galvanizli sac ihracatı %23 düştü.

Ülkenin yaptığı nihai mamul ithalatı ise yıllık %10,3 düşüşle 1,08 milyon mt oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %1,3 artışla 8,59 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ihracatı %11 düşüşle 2,05 milyon mt olarak kaydedildi.