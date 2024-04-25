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Meksikalı şirketler çelik ürünler için alınan vergi kararlarından memnun

Perşembe, 25 Nisan 2024 10:38:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın gayri safi milli hasılasının %30’unu meydana getiren şirketlerin oluşturduğu Concamin konfederasyonu, 24 Nisan tarihinde tarihinde serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden ithal 226 çelik ürün için getirilen %20-50’lik vergi uygulamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Concamin, 2026 yılının Nisan ayına kadar geçerli olacak bu uygulamanın şirketlere ciddi anlamda zarar veren damping ve devlet desteği gibi adaletsiz uygulamalarla mücadele etmek için alınan hayati bir karar olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte vergilerin Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına riayet ettiği ifade edildi.

Alınan vergi kararı değer zincirlerinin entegrasyonunu, bölgeler arası ticareti, sanayileşmeyi ve iş olanaklarının yaratılmasını teşvik edecek. Öte yandan Meksika, ABD ve Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında ülkenin sanayi politikası güçlendirilip ticari koşullar iyileştirilecek.

Yeni başlayan vergi paketinden önce geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 201 çelik ürününe 2025 yılının 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olmak üzere %25 vergi getirilmişti.

Concamin, 47 ulusal ticaret odası, 14 bölgesel ticaret odası ve 59 sektör birliğinden oluşuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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