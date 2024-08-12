 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksikalı...

Meksikalı AHMSA iflasını açıklamak üzere

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 11:55:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika merkezli çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), 2023 yılının Mayıs ayında başlayan yatırımcılarla anlaşma sürecinin başarısız olmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde iflas ettiğini açıklayacağını kabul etti. Açıklamayla birlikte şirket bedelsiz bir şekilde satılabilecek.

İflasın ardından AHMSA’nın yönetimini devralacak olan hükümet kuruluşu Ifecom, şirketin satışını gerçekleştirecek ve bu satıştan elde edilen para alacaklıların ödemeleri yapmak için kullanılacak.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam varlıklarının değeri 2,11 milyar $ olan AHMSA’nın 2,93 milyar $ borcu bulunuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

Benzer Haber ve Analizler

Meksikalı çelik devi AHMSA 4 Ağustos itibarıyla iflas açıklayabilir

26 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal México’da eylemlerine devam eden sendika AHMSA’da da eyleme başladı

02 Tem | Çelik Haberler

AHMSA alacaklılarının %91’inin onayını alırken mahkeme iflas için ek süre tanıdı

10 May | Çelik Haberler

AHMSA önümüzdeki aylarda üretime başlayabilir

13 Mar | Çelik Haberler

AHMSA’nın üretime yeniden başlaması için mevcut yönetimi değiştirilecek

16 Şub | Çelik Haberler

AHMSA alacaklılarıyla anlaşmaya vardı

29 Oca | Çelik Haberler

AHMSA el değiştirmeden önce enerji borçlarını yeniden yapılandırmak istiyor

09 Oca | Çelik Haberler

AHMSA’nın hissedarları 350 milyon $’lık krediyi onayladı

22 Ara | Çelik Haberler

AMHSA hissedarlarının şirketin yapısına müdahale etmeleri yasaklandı

12 Ara | Çelik Haberler

AHMSA yeniden faaliyete başlayacak, şirketin yeni sahipleri 600 milyon $ kredi istiyor

06 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis