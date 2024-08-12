Meksikalı AHMSA iflasını açıklamak üzere

Meksika merkezli çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA), 2023 yılının Mayıs ayında başlayan yatırımcılarla anlaşma sürecinin başarısız olmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde iflas ettiğini açıklayacağını kabul etti. Açıklamayla birlikte şirket bedelsiz bir şekilde satılabilecek.

İflasın ardından AHMSA’nın yönetimini devralacak olan hükümet kuruluşu Ifecom, şirketin satışını gerçekleştirecek ve bu satıştan elde edilen para alacaklıların ödemeleri yapmak için kullanılacak.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam varlıklarının değeri 2,11 milyar $ olan AHMSA’nın 2,93 milyar $ borcu bulunuyor.