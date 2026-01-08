AHMSA’nın satış süreci için 30 günlük uzatma talep edildi

Yerel basına göre Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) iflas sürecinden sorumlu yediemin Víctor Manuel Aguilera Gómez, şirketin varlıklarının satışına ilişkin ihale çağrısının yayımlanması için 30 güne kadar ilave süre talebinde bulundu.

Uzatma talebi ve hukuki çerçeve

Gómez’in talebine göre söz konusu uzatma, SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere bu yılın Ocak ayında yapılması planlanan ihale çağrısının yayımlanmasının yanı sıra ihale sürecine ilişkin sonraki planları da kapsayacak. Yediemin bu düzenlemenin federal mahkeme tarafından daha önce onaylanan sürecin askıya alınması veya iptal edilmesi anlamına gelmediğini, yalnızca belirlenen takvimde sınırlı bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Talep edilen uzatmanın, sürecin karmaşıklığı ile potansiyel yatırımcılar için hukuki güvence ve eşit koşullar sağlanması ihtiyacı dikkate alınarak sürecin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini amaçladığı ifade edildi. Gómez ayrıca mahkeme tarafından onaylanan ihale koşullarının geçerliliğini koruduğunu yineledi.

Çalışanlar değişiklikten memnun değil

Takvimde yapılan son değişiklik AHMSA çelik tesisinde haftalardır protesto gösterileri düzenleyen eski çalışanlar tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. AHMSA’nın eski çalışanları ihalenin ertelenmesine karşı tepkilerini dile getirmek üzere Zaragoza’da Kamu Güvenliği Müdürlüğü önünde bir araya geldi.