Başarısız ihalenin ardından AHMSA varlıklarının satışına yönelik yeni teklif sunuldu

Yerel basında yer alan haberlere göre Altos Hornos de México (AHMSA) ve bağlı şirketi Minera del Norte’nin (Minosa) iflas sürecinden sorumlu yediemin Víctor Manuel Aguilera, önceki ihalenin iptal edilmesinin ardından her iki şirketin tek bir üretim birimi olarak satışına yönelik revize edilmiş bir teklif sundu.

İhale teklif sahibi yükümlülüklerini yerine getirmediği ve alacaklılardan itiraz olduğu için iptal edildi

27 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk ihale, tek uygun teklif sahibi olan Ignition Industries 1870 ve Fintech Latam konsorsiyumunun süreçte öngörülen gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildi.

Bunun yanı sıra Banco Afirme ve Cargill dahil olmak üzere başlıca alacaklılar AHMSA ve Minosa’nın varlıkları üzerinde teminatlı alacaklara sahip olmaları nedeniyle satışa onay vermedi. Söz konusu iki alacaklının şirketlerin toplam tanınan borcunun yaklaşık %46’sını, yani yaklaşık 45,17 milyar MXN seviyesini oluşturduğu ifade ediliyor.

Bu zorluklara rağmen yerel basında çıkan haberlere göre Meksika hükümetinden yetkililer sürecin önünü açmak amacıyla alacaklılarla yürütülen görüşmeleri kolaylaştırmak üzere devreye girdi.

Yeni plan entegre yapının korunmasını hedefliyor

Yediemine göre yeni teklif, iflas süreci düzenlemelerine uygun olup şirket varlıklarının parçalanmasını önlemeyi amaçlıyor. Buna göre plan kapsamında AHMSA ve Minosa’nın entegre bir üretim birimi olarak satılması öngörülüyor. Bu yaklaşımın istihdamın korunması ve bölgesel ekonomik toparlanmanın desteklenmesi açısından kritik olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte özellikle teminatlı alacaklıların rehinli varlıkların satış kapsamı dışında tutulmasına yönelik talepleri nedeniyle belirsizlik sürüyor. Nihai sonucun iflas sürecini yürüten hâkimin vereceği karara bağlı olacağı ifade ediliyor.

Süreç mahkeme kararına bağlı ilerleyecek

Revize teklifin yasal ve mali gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının mahkeme tarafından belirlenmesinin ardından sürecin ilerlemesi bekleniyor. Teklifin onaylanması halinde yeni ihalenin detaylı şart ve koşulları ilgili taraflarla paylaşılacak.

Piyasa oyuncuları ve yerel sektör temsilcileri gelişmeleri yakından takip ederken, başarılı bir satışın yaklaşık üç yıldır atıl durumda olan AHMSA’nın operasyonlarının yeniden başlatılmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.