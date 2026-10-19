AHMSA'nın satışına yönelik açık artırma yine sonuçsuz kaldı

Yerel basında yer alan haberlere göre Víctor Manuel Aguilera, ön yeterlilik sahibi isteklilerden hiçbirinin gerekli 56,3 milyon $ tutarındaki ihale teminatını 13 Ekim'e kadar yatırmaması nedeniyle Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve madencilik iştiraki Minera del Norte'nin (MINOSA) ikinci açık artırmasının sonuçsuz kaldığını açıkladı.

CIESA'nın 1,4 milyar $ tutarındaki teklifinde ilerleme sağlanamadı

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), 25 Eylül'deki açık artırmada sunduğu 1,4 milyar $ tutarındaki teklifle en güçlü talip olarak öne çıkmış ancak satışın gerçekleşmesi mali teminatların sağlanması şartına bağlı kalmıştı. CIESA'nın daha sonra ödemenin yapıldığını öne sürmesine rağmen şirketin iflas sürecinden sorumlu yediemin gerekli tutarın yatırılmadığını doğruladı.

Cargill ve Afirme alternatif satın alma seçeneğini değerlendiriyor

Mahkeme, teminatlı alacaklılar Cargill ve Afirme'ye şirketleri satın almak üzere konsorsiyum oluşturma olasılığını değerlendirmeleri için 17 Ekim 2026-14 Ocak 2027 tarihleri arasında 90 takvim günü süre tanırken, her 15 günde bir ilerleme raporu sunmalarını istedi. Söz konusu izin mülkiyet veya öncelikli satın alma hakkı sağlamazken, AHMSA ve MINOSA'nın tek bir üretim birimi olarak satılması planı geçerliliğini koruyor.