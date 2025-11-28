 |  Giriş 
AHMSA'nın varlık satışı 2026’nın Ocak ayında başlayabilir

Cuma, 28 Kasım 2025 10:46:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Meksika’nın tarihsel olarak en önemli çelik üreticilerinden biri olan Altos Hornos de México’nun (AHMSA) uzun süredir devam eden iflas krizinde kritik bir aşamaya girildi. Üç yılı aşkın süredir faaliyet göstermeyen ve Meksika çelik sektörüne her yıl 4 milyon mt üretim kaybı yaşatan üreticinin ve bağlı şirketi madenci MINOSA’nın varlıkları için en az sekiz şirketin satın alma ilgisinin bulunduğu beyan edildi.

AHMSA’nın iflas sürecini incelemek ve izlemek üzere oluşturulan Özel Komisyon toplantısında konuşan yediemin Víctor Manuel Aguilera Gómez, ilgili şirketlerin hem yerli hem de uluslararası yatırımcıları kapsadığını belirtti. “Şu anda ulusal ve yabancı olmak üzere sekiz farklı ilgili taraf bizimle temasa geçti… Görüşmelerdeki amacımız, ilgi gösteren şirketlerle makul bir satış fiyatı üzerinde anlaşmak,” ifadelerini kullanan Aguilera Gómez, şirketlerin kimliklerine ilişkin bilgi vermedi.

Son aylarda potansiyel alıcılar arasında Monterrey merkezli Villacero, ABD merkezli Cargill’in iştiraki olan Cargill Financial Services International, ArcelorMittal ve Nippon Steel’in yer aldığı duyulmuştu.

Aguilera Gómez, Coahuila’da bulunan varlıkların satılmasının alacaklıların tazmin edilmesini ve AHMSA’ya bağımlı olan bölgesel çelik değer zincirinin yeniden canlandırılmasını sağlayacağını vurguladı.

“İhale şartları hazırlanarak hakimin onayına sunuldu ve şu an onayı bekliyoruz. Muhtemelen bu hafta ya da gelecek hafta ihale yetkilendirilecek,” şeklinde konuşan Aguilera Gómez, resmi ihalenin 2026’nın Ocak ayı kadar yakın bir tarihte başlayabileceğini de ekledi.


