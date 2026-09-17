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AHMSA ve MINOSA'nın açık artırması 1,13 milyar $ asgari bedelle 25 Eylül'de yapılacak

Perşembe, 17 Eylül 2026 10:52:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Meksika İkinci Bölge Ticari İflas Mahkemesi, çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve madencilik şirketi Minera del Norte'nin (MINOSA) açık artırmasının planlandığı üzere 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini teyit ederken, sanayi kompleksini satın almak isteyen altı teklif sahibinin yeterlilik koşullarını karşıladığı belirtildi.

Asgari bedel, değerlemenin %85'i olarak belirlendi

Asgari referans bedeli, kompleksin 1,326 milyar $ tutarındaki değerlemesinin %85'ine karşılık gelen yaklaşık 1,13 milyar $ seviyesinde belirlendi. Her iki şirket, varlıkları, hakları, imtiyazları ve sözleşmeleriyle birlikte tek ve bölünmez bir üretim birimi olarak satışa sunulacak ve parçalı teklifler kabul edilmeyecek.

Alacaklılar satışı onaylarken, teminat süresi uzatıldı

Mahkeme 11 Eylül tarihli kararıyla teklif sahiplerine geçici teminatlarını sunmaları için üç iş günü ek süre tanırken, teminatlı alacaklılar ve teminat fonlarının yöneticileri, kompleksin bir bütün olarak satışı için gerekli muvafakatnameleri sundu. Açık artırmanın gerçekleştirilmesi teminatların belirlenen süre içinde teslim edilmesine bağlı olacak.

Asgari referans bedelinin %5'ine karşılık gelen teminat tutarı yaklaşık 56,37 milyon $ olarak belirlenirken, teminatlı alacaklılar bu yükümlülükten muaf tutulacak. İhaleyi kazanan alıcının ihalenin kendisine verilmesinden itibaren beş ay içinde üretimin ve istihdamın yeniden canlandırılmasına yönelik bir plan sunması gerekecek.

Etiketler: Meksika Avrupa Devralım & Birleşme AHMSA 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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