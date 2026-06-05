Mahkeme AHMSA ve Minosa’nın 1,33 milyar $ karşılığında ortak açık artırmayla satışına onay verdi

Yerel basında yer alan haberlere göre Meksika’da ticari iflas işlerinden sorumlu bölge mahkemesi, Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve bağlı kuruluşu Minera del Norte’nin (Minosa) toplam 1,33 milyar $ karşılığında ortak satışına onay verdi.

Söz konusu karar, AHMSA ve Minosa’nın başındaki yediemin Víctor Manuel Aguilera Gómez tarafından sunulan revize edilmiş teklifi onaylarken, şirketlerin varlıklarına yönelik ilk açık artırma girişimi bu yılın Şubat ayında sonuçsuz kalmıştı. Yeni teklif, AHMSA ve Minosa’nın tek bir üretim birimi olarak birlikte tutulmasını ve tesislerin, makinelerin ve madencilik operasyonlarının ayrı satışları yoluyla varlıklarının dağılmasının önüne geçilmesini amaçlıyor. Onaylanan plan kapsamında AHMSA’nın çelik üretim altyapısı için 1,20 milyar $, Minosa’nın madencilik varlıkları için ise 125 milyon $ ayrıldı. Amaç, iki şirketi birlikte işletebilecek bir yatırımcıyı çekmek.

Meksika İflas Kanunu uyarınca açık artırmadan elde edilecek gelirler öncelikle işçilere ve çalışanlara ödenmemiş maaş ve hakların ödenmesi için kullanılacak. Bu işçi alacakları karşılandıktan sonra, iflas sürecinde tanınan diğer alacaklılara ödeme yapılacak.

Mahkeme ayrıca Pemex, Cargill, Banca Afirme, Unifin, Caterpillar ve Tubacero dahil olmak üzere teminatlı alacaklılardan bazılarını nitelikli teklif sahipleri olarak tanıdı. Bu şirketlerin AHMSA’nın kendilerine olan ödenmemiş borçlarının değerini satın alma tekliflerinin bir parçası olarak kullanarak ihale sürecine katılmalarına izin verilecek.

Yeni sürelerin belirlenmesiyle birlikte mali tekliflerin açılışının önümüzdeki 60 takvim günü içinde yapılması gerekiyor. Buna göre AHMSA ve Minosa’nın yeni sahibi ve işletmecisinin seçimi 2026 yılının Ağustos ayı ortasına kadar tamamlanabilir.