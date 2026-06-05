 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mahkeme...

Mahkeme AHMSA ve Minosa’nın 1,33 milyar $ karşılığında ortak açık artırmayla satışına onay verdi

Cuma, 05 Haziran 2026 14:26:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre Meksika’da ticari iflas işlerinden sorumlu bölge mahkemesi, Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve bağlı kuruluşu Minera del Norte’nin (Minosa) toplam 1,33 milyar $ karşılığında ortak satışına onay verdi.

Söz konusu karar, AHMSA ve Minosa’nın başındaki yediemin Víctor Manuel Aguilera Gómez tarafından sunulan revize edilmiş teklifi onaylarken, şirketlerin varlıklarına yönelik ilk açık artırma girişimi bu yılın Şubat ayında sonuçsuz kalmıştı. Yeni teklif, AHMSA ve Minosa’nın tek bir üretim birimi olarak birlikte tutulmasını ve tesislerin, makinelerin ve madencilik operasyonlarının ayrı satışları yoluyla varlıklarının dağılmasının önüne geçilmesini amaçlıyor. Onaylanan plan kapsamında AHMSA’nın çelik üretim altyapısı için 1,20 milyar $, Minosa’nın madencilik varlıkları için ise 125 milyon $ ayrıldı. Amaç, iki şirketi birlikte işletebilecek bir yatırımcıyı çekmek.

Meksika İflas Kanunu uyarınca açık artırmadan elde edilecek gelirler öncelikle işçilere ve çalışanlara ödenmemiş maaş ve hakların ödenmesi için kullanılacak. Bu işçi alacakları karşılandıktan sonra, iflas sürecinde tanınan diğer alacaklılara ödeme yapılacak.

Mahkeme ayrıca Pemex, Cargill, Banca Afirme, Unifin, Caterpillar ve Tubacero dahil olmak üzere teminatlı alacaklılardan bazılarını nitelikli teklif sahipleri olarak tanıdı. Bu şirketlerin AHMSA’nın kendilerine olan ödenmemiş borçlarının değerini satın alma tekliflerinin bir parçası olarak kullanarak ihale sürecine katılmalarına izin verilecek.

Yeni sürelerin belirlenmesiyle birlikte mali tekliflerin açılışının önümüzdeki 60 takvim günü içinde yapılması gerekiyor. Buna göre AHMSA ve Minosa’nın yeni sahibi ve işletmecisinin seçimi 2026 yılının Ağustos ayı ortasına kadar tamamlanabilir.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika AHMSA 

Benzer Haber ve Analizler

Başarısız ihalenin ardından AHMSA varlıklarının satışına yönelik yeni teklif sunuldu

02 Nis | Çelik Haberler

AHMSA ihalesinde üç teklif sahibi açık artırma için onay aldı

16 Şub | Çelik Haberler

AHMSA’nın satış süreci için 30 günlük uzatma talep edildi

08 Oca | Çelik Haberler

AHMSA'nın varlık satışı 2026’nın Ocak ayında başlayabilir

28 Kas | Çelik Haberler

AHMSA’nın iflas süreci Meksika çelik sektörünü belirsizlik içinde bırakıyor

20 Kas | Çelik Haberler

AHMSA’nın satış süreci 1,33 milyar $’lık değer tespiti ile müzayede aşamasına geçiyor

15 Eyl | Çelik Haberler

AHMSA’nın varlıkları yatırımcılara satılabilir

07 Nis | Çelik Haberler

AHMSA’nın değer tespit süreci tamamlandı

07 Mar | Çelik Haberler

Meksika hükümeti AHMSA işçileri için çözüm arıyor

14 Oca | Çelik Haberler

Meksikalı AHMSA’nın satış süreci resmi olarak başladı

12 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis