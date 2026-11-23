Meksika merkezli çelik üreticisi Altos Hornos de México'nun (AHMSA) alacaklılarının şirketin ve madencilik iştiraki Minera del Norte'nin (MINOSA) durdurulan faaliyetlerini yeniden başlatmak amacıyla finansman seçeneklerini değerlendirdiği ve bir iş planı hazırladığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Cargill Financial Services International ve Grupo Afirme'nin söz konusu şirketleri satın almak üzere bir konsorsiyum kurmayı değerlendirdiği, faaliyetlerin yeniden başlaması için gereken yatırım tutarlarını ve olası finansman düzenlemelerini incelediği aktarıldı.

Teknik incelemeler ve finansman görüşmeleri devam ediyor

Alacaklıların AHMSA'nın tesislerinin mevcut durumunu değerlendirmek ve üretimin kademeli olarak yeniden başlaması için gereken yatırımları belirlemek amacıyla teknik incelemeler yapmaya hazırlandığı belirtildi. Önerilen plan kapsamında elektrik, doğal gaz, hammadde tedariki, iş gücü düzenlemeleri ve yasal izinler gibi temel operasyonel ihtiyaçların da ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan potansiyel yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiği, şirketin yeniden faaliyete geçiş sürecini desteklemek amacıyla uluslararası yeniden yapılandırma uzmanlarından yararlanılmasının da değerlendirildiği ifade edildi.

Bununla birlikte görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve şu ana kadar bağlayıcı bir satın alma anlaşması, kesinleşmiş bir finansman paketi veya çelik üretiminin yeniden başlamasına ilişkin bir takvim açıklanmadığı belirtildi.