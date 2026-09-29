CIESA, 1,4 milyar $'lık teklifle AHMSA varlıklarının en güçlü talibi oldu

Yerel basında yer alan haberlere göre Meksikalı sanayi grubu Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), 25 Eylül'de Mexico City'de düzenlenen açık artırmada çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) ve madencilik iştiraki Minera del Norte'nin (MINOSA) varlıkları için 1,4 milyar $ teklif vererek öne çıktı. Ancak satışın tamamlanması için mali ve usule ilişkin şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, altı yeterlilik sahibi isteklinin ilgi gösterdiği açık artırmada asgari referans fiyat, varlıkların 1,33 milyar $ değerlemesinin %85'ine karşılık gelen yaklaşık 1,13 milyar $ olarak belirlenmişti. AHMSA ve MINOSA, kısmi teklifler kabul edilmeksizin tek ve bölünmez bir üretim birimi olarak satışa sunuldu.

Satış sürecinin ilerlemesi için teminat şartı aranıyor

Duruşmada gerekli mali belgelerin sunulmaması üzerine mahkeme, yeterlilik sahibi isteklilere yaklaşık 56,4 milyon $ tutarındaki ihale teminatının ödendiğini belgelemeleri için on iş günü süre tanıdı. İflas kayyımı Víctor Manuel Aguilera, CIESA'nın bu şartı yerine getirmesi halinde kalan tutarı ödemek için ardından 90 günlük süresi olacağını belirtirken, satış sürecinin açık olduğunu vurguladı.

Modernizasyon ve üretime yeniden başlama planları açıklandı

CIESA'dan Arturo Domínguez Arteaga, yeni ekipman kurulmasını ve Monclova'daki tesiste çelik üretiminin yaklaşık altı ay içinde yeniden başlatılmasını öngören planlarını paylaştı. Öte yandan, isteklilerin gerekli şartları yerine getirememesi halinde teminatlı alacaklıların varlıkları satın alma olasılığı devam ediyor.