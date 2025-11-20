AHMSA’nın iflas süreci Meksika çelik sektörünü belirsizlik içinde bırakıyor

AHMSA’nın iflas süreci aradan geçen bir yılın ardından halen sonuçlanmadı. Şirketin 1,32 milyar $ değerinde olduğu tespit edilen varlıklarının satışı gecikirken, şirketin kapalı kalması Meksika’da çelik arzını olumsuz etkileyip çelik fiyatlarının %18 artmasına ve yerel alıcıların ABD, Çin ve Brezilya’dan yapılan ithalata bağımlı hale gelmesine neden oldu. Yatırımcılar modernizasyon maliyetleri ve ABD’nin uyguladığı vergiler nedeniyle tesisi yeniden devreye almaya sıcak bakmazken, 15.000’den fazla işçi ve 1.700’den fazla alacaklı sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Yatırımcıların temkinli yaklaşımı varlık satışını yavaşlatıyor

El Financiero’nun raporuna göre iflas sürecini yürüten yediemin her ne kadar satış sürecinin ilerlediğini söylese de çeşitli engeller süreci yavaşlatıyor. Piyasa koşulları, yatırımcıların risk algısı ve gereken yüksek sermaye harcamaları pazarlıkları geciktirmiş durumda.

Raporda AHMSA’nın yeniden faaliyete geçmesi için enerji sistemlerinde ve çevresel standartlarda kapsamlı modernizasyon çalışmaları yapılması gerektiği ve bu yatırımların birçok potansiyel alıcı tarafından temkinli bir şekilde değerlendirildiği vurgulandı. Şirketin haddehanesi, steckel tesisi ve elektrik ark ocağı gibi ekipmanlar Ternium, DeAcero ve Villacero gibi üreticilerden ilgi görse de henüz hiçbir kesin anlaşma yapılmadı.

Öte yandan yediemin Víctor Manuel Aguilera Gómez, Donald Trump yönetimi altında ABD tarafından uygulanan son vergilerin potansiyel alıcıları caydırabileceği konusunda uyarı yaptı. Gómez’e göre bu vergilere ilişkin belirsizlikler satış sürecine ek bir karmaşıklık katıyor ve süreci daha da geciktirme riski taşıyor.

Meksika Asya çıkışlı çeliğe daha bağımlı hale geldi

Rapora göre Meksika zaten uzun süredir yetersiz yerli kapasite nedeniyle çelik ithal ediyordu ancak AHMSA’nın iflası bu açığı daha da büyüttü. Asya’dan yapılan ithalatın artmasının, Meksikalı üreticilerin daha yüksek maliyetler ve arz dalgalanmalarıyla mücadele etmesi nedeniyle ABD’ye yönelik nihai ürün ihracatını daha da zorlaştırdığı söylendi. Raporda küresel piyasa Çin’in baskısı altında kaldığı için AHMSA’yı devralacak herhangi bir yatırımcının verimlilik, sürdürülebilirlik ve katma değerli çelik üretimine odaklanması gerektiği ifade edildi.

Krizin çözümü için bölgesel ve ulusal baskı artıyor

Bununla birlikte federal hükümet, AHMSA davasının iflas yasaları çerçevesinde ve doğrudan müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Coahuila’daki yerel yetkililere göre AHMSA’nın yeniden faaliyete geçmesi bölge ekonomisi için hayati önem taşıyor ve 15.000’den fazla doğrudan ve dolaylı işin korunması için sürecin hızlandırılması gerekiyor. Tesisin yeniden işler hale gelmesinin bölgesel ekonomik istikrar için kritik görüldüğü belirtildi.