AHMSA ihalesinde üç teklif sahibi açık artırma için onay aldı

Meksika basınına göre çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA)’nun varlıklarının satışına yönelik hukuki sürecin son aşamasında yarışmak üzere üç grup resmi olarak yeterlilik aldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre mahkeme nezdindeki kayıt süreci tamamlandı ve yeterlilik alan teklif sahipleri 27 Şubat’ta Mexico City’de düzenlenecek açık artırmaya katılabilecek. Başlangıç bedeli 1,13 milyar $ olarak belirlendi.

Argentem Creek Partners: Sorunlu varlıklara yatırım yapan fon

Yeterlilik alan ilk teklif sahibi, Daniel Chapman liderliğindeki Kuzey Amerika merkezli fon Argentem Creek Partners oldu. Argentem Creek Partners mali sıkıntı ve yüksek oynaklık yaşayan şirketlere yatırım yapması ve ekonomik yeniden yapılandırma programları yoluyla toparlanmaya odaklanmasıyla biliniyor. Fonun AHMSA ihalesine katılımı bölgesel çelik sanayisinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik yabancı sermaye ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Fintech: Mali yeniden yapılandırma deneyimi

Sürece katılan bir diğer taraf ise Monterrey merkezli iş insanı David Martínez’in şirketi Fintech Advisory oldu. Grup büyük ölçekli finansal işlemlerde deneyime sahip olup çeşitli ülkelerde şirket ve kamu borçlarının yeniden yapılandırılması süreçlerinde yer aldı. Şirket profili AHMSA’nın iflas süreci bağlamında karmaşık borç düzenlemelerinin müzakere edilmesi açısından güçlü mali kapasite ve deneyim sağlayacak.

Efraín Rodríguez: Teknik ve operasyonel uzmanlık

Üçüncü teklif sahibi ise tesiste, özellikle Steckel haddehanesinde, doğrudan operasyonel deneyime sahip Meksikalı uzman Efraín Rodríguez oldu. Uluslararası fonların aksine Rodríguez’in teklifi yerel yatırım ile şirket içi teknik uzmanlığı birleştirerek çelik tesisinin üretim sürdürülebilirliğine odaklanıyor.

Bölgenin kaderini belirleyecek süreç

Yaklaşan açık artırma, Meksika’nın en büyük çelik üreticilerinden birinin yeni sahibini belirleyeceği için AHMSA’nın yeniden yapılandırma sürecinde kritik bir aşamayı temsil ediyor. İhale sonucunun mülkiyet değişiminin ötesinde çelik üretiminin onlarca yıldır kalkınmanın temel itici gücü olduğu Monclova ve Coahuila’nın ekonomik görünümünü de etkilemesi bekleniyor.