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Meksikalı AHMSA borçları sebebiyle zor durumda

Cuma, 27 Ocak 2023 10:52:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik devi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) borçlarını ödeyememesinden kaynaklı sorunları artıyor ve devlete bağlı petrol şirketi Petróleos Mexicanos’un (Pemex) gaz tedarikini durdurması sebebiyle şirket üretim yapamıyor.

AHMSA Sözcüsü Francisco Orduña konuya ilişkin, “Pemex, 5 Ocak tarihinden itibaren gaz tedarikini durdurdu. Bu nedenle çelik üretimi yapılamadığını, Monclova’daki üretim bandından ürün çıkmadığını söyleyebilirim,” açıklamasını yaptı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket üretimine ara verdiği 22 günlük süre zarfında günün kuruyla en fazla 108 milyon $’a eşdeğer miktarda satış yapabildi.

Orduña ayrıca AHMSA’nın üretim kapasitesinin yıllık 6 milyon mt seviyesine yer aldığını ve bahsi geçen 22 günlük süre zarfında en fazla 346.150 mt üretim yapıldığını da ekledi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi AHMSA 

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