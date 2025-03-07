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AHMSA’nın değer tespit süreci tamamlandı

Cuma, 07 Mart 2025 13:28:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Meksikalı batık çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico’nun (AHMSA) varlıklarının değer tespit sürecinin tamamlandığı ve şirket envanterinin iflas sürecinden sorumlu mahkemeye teslim edildiği açıklandı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, birkaç yatırımcının şirketin devralma denemesinin başarısız olmasının ardından şirketin yönetimi yediemin olarak belirlenen Victor Manuel Aguilera Gomez’e devredilmiş ve Gomez bir açık artırma sürecinin başlaması için şirketin ve madencilik birimi Minera del Norte’nin (Minosa) varlıklarının değerinin tespit edilmesini talep etmişti. Varlıkların başarılı bir şekilde satılması durumunda şirketin borçlarının bir kısmı ödenebilir ve iflas sürecinin etkilediği Coahuila bölgesinde şirketin geleceği için kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm geliştirilebilir.

Bununla birlikte AHMSA’nın iflası Meksika’da etkilerini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü bir grup eski AHMSA işçisi tazminatlarının ve iki yıldır ellerine geçmeyen maaşlarının ödenmesi için Ulusal Saray önünde toplandı.

Yıllık 5,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan AHMSA, 2022 yılının Aralık ayında borçlarını ödeyemediği için faaliyetlerini durdurmuştu. Kaynaklara göre şirket varlıklarının satılmasıyla çelik üretimi yeniden başlayabilir.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi AHMSA 

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