AHMSA’nın varlıkları yatırımcılara satılabilir

Meksikalı batık çelik üreticisi AHMSA’nın yediemini Victor Manuel Aguilera Gomez, yerel basına yaptığı açıklamalarda şirketin varlıklarını satın almak isteyen yatırımcılar bulunduğunu ifade etti.

Gomez’e göre bu yatırımcıların AHMSA’nın çelik üretimi ve demir cevheri faaliyetlerini tek birim olarak devam ettirebilecek teknik ve mali kapasiteleri bulunuyor. Bununla birlikte Gomez ABD’nin getirdiği %25’lik verginin şirketin değerini düşürebileceğini ifade etti.

Gomez, maden ve çelik üretimi segmentlerinin ayrı olarak satılması durumunda işçilerin ve alacaklıların borçlarının ödenemeyeceğini ve bu yatırımcılara yönelik bir ihale açılması yönünde girişimlere başladığını söyledi.