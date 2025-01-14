Meksika hükümeti AHMSA işçileri için çözüm arıyor

Meksika hükümeti, 2023’ün başından beri borçları nedeniyle üretim yapmayan çelik üreticisi Altos Hornos de México (AHMSA) işçilerinin yeniden çalışabilmesi için çözüm arayışına devam ettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in Meksika Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan görüştüğü yetkililer, işçileri yeniden istihdam etmek için hangi yöntemin uygulanacağının henüz belli olmadığını ve üzerinde çalışılan proje tamamlandığında gerekli bilgilerin açıklanacağını ifade etti.

Öte yandan yapılan bir basın açıklamasında AHMSA varlıklarının değer tespit sürecinin önümüzdeki Mart ayında tamamlanabileceği söylendi. Değer tespit sürecinin ardından varlıklar açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak.

Yıllık 5,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan AHMSA, 13.900’ün üzerinde işçi çalıştırıyordu.