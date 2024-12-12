Meksikalı AHMSA’nın satış süreci resmi olarak başladı

AHMSA, yayımladığı bir basın açıklamasında, şirketin iflas süreci kapsamında 11 Aralık tarihinde Victor Manuel Aguilera Gómez’in yediemin olarak şirketin yönetimini ve varlıklarını devraldığını duyurdu.

Yıllık 5,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine ve kendi madenlerine sahip olan AHMSA, 1999 ve 2024 yıllarında yapılan iki farklı borç yeniden yapılandırma sürecinin başarısız olmasıyla birlikte iflasını ilan etmişti.

Yedieminin atanmasıyla birlikte şirketin resmi satış süreci başlamış oldu.

AHMSA’nın en son 2022’de yayımladığı mali raporlara göre varlıkları yaklaşık 2 milyar $ seviyesinde, borçları ise 3 milyar $ seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in danıştığı kaynaklar, AHMSA’nın maden kompleksleriyle birlikte tek seferde satılmasının istendiğini söyledi. Satışın ardından önce yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının, sonrasında ise yüksek fırının devreye alınması bekleniyor.