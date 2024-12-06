Meksika Kongresi, çelik şirketi AHMSA'nın iflas ve satışını denetleyecek

Meksika senatosu, Altos Hornos de México'nun (AHMSA) iflas sürecini inceleme ve denetlemeye özel bir komisyon kurulması için anlaşmayı onayladı. Komisyon, iflas eden şirketin işçilerinin çıkarlarını gözetmeyi amaçlayacak ve hak ödemelerini önceliklendirecek.

Yıllık 5,5 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olan AHMSA, iflas nedeniyle yıl başından beri atıl durumdaydı. 6 Kasım'da ise şirketin iflası açıklandı. Bu kararla, şirketin varlıklarının satılma süreci başladı. Satıştan elde edilen gelir, alacaklılara ödeme yapmak için kullanılacak.