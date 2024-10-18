Meksika’da ithalat izinleri gecikiyor

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre Meksika Başkanı ve hükümetinin 1 Ekim tarihinde değişmesinin ardından ülkede çelik ithalat izinleriyle ilgili yaşanan sorunlar yoğunlaştı.

Meksika hükümeti geçtiğimiz Nisan ayında ülkenin çelik ithalatına yönelik bazı kuralları değiştirmişti. Haziran ayında bu kuralların sorun yarattığı görülürken bu sorunların yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte daha da arttığı söyleniyor.

Meksikalı kaynaklar ve ithalatçılar, Ekonomi Bakanlığının sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadığını ve izinlerin nedensiz bir şekilde reddedildiğini ifade etti.

Son verilere göre Meksika’nın Mayıs-Ağustos ayları arasındaki çelik ithalatı yıllık %11,7 düşüş kaydetti.