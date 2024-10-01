Meksika süresi bitmek üzere olan telafi edici vergilere yönelik uyarıda bulundu

Meksika Ekonomi Bakanlığı, yerel üreticilere 15 ürün için uygulanan telafi edici vergilerin süresinin dolmak üzere olduğuna yönelik hatırlatma yaptı. Bu ürünlerin 10’u doğrudan, biri de dolaylı olarak çelik sektörünü ilgilendiriyor.
Süresi dolan vergilerin 7’si Çin’den, 3’ü Ukrayna’dan, 3’ü ABD’den ve 2’si Rusya’dan ithal ürünlere uygulanırken vergilerin geri kalanı Almanya, Fransa, Brezilya, Tayvan, Japonya ve Romanya’dan ithal ürünleri kapsıyor.
Meksika hükümeti, telafi edici vergilerin devam etmesini isteyen tarafların vergilerin süresi dolmadan en geç 25 gün önce inceleme taleplerini iletmesi gerektiğini bildirdi.