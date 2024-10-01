 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika...

Meksika süresi bitmek üzere olan telafi edici vergilere yönelik uyarıda bulundu

Salı, 01 Ekim 2024 11:19:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, yerel üreticilere 15 ürün için uygulanan telafi edici vergilerin süresinin dolmak üzere olduğuna yönelik hatırlatma yaptı. Bu ürünlerin 10’u doğrudan, biri de dolaylı olarak çelik sektörünü ilgilendiriyor.

Süresi dolan vergilerin 7’si Çin’den, 3’ü Ukrayna’dan, 3’ü ABD’den ve 2’si Rusya’dan ithal ürünlere uygulanırken vergilerin geri kalanı Almanya, Fransa, Brezilya, Tayvan, Japonya ve Romanya’dan ithal ürünleri kapsıyor.

Meksika hükümeti, telafi edici vergilerin devam etmesini isteyen tarafların vergilerin süresi dolmadan en geç 25 gün önce inceleme taleplerini iletmesi gerektiğini bildirdi.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika, DeAcero’nun Çin’den ithal galvanizli tel için dönem sonu incelemesi talebini kabul etti

01 Eki | Çelik Haberler

Meksika Senatosu ABD’nin vergi planlarına itiraz etti

26 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dişli çubuk için %8-91 kalıcı telafi edici vergi getirdi

14 Ağu | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru bağlantı elemanları için beşinci dönem sonu incelemesine başladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Meksika ile ABD Brezilya’dan ithal çeliğe vergi muafiyeti getirilmesini resmileştirmek üzere

02 Ağu | Çelik Haberler

Ternium ve GASA 232. Madde vergilerinden muaf tutuldu

17 Tem | Çelik Haberler

Meksikalı çelik üreticilerinin %87’si 232. Madde vergilerinden muaf olacak

16 Tem | Çelik Haberler

Meksika üzerinden ABD’ye ihraç edilen Brezilya çıkışlı çelik için vergi alınmayacak

12 Tem | Çelik Haberler

ABD Meksika üzerinden ithal edilen çelik için %25 vergi getirdi

11 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis