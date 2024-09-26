Meksika Senatosu ABD’nin vergi planlarına itiraz etti

Meksika Senatosu, Meksika’dan ABD’ye yapılan ihracatın ABD çelik piyasasını etkilediğine dair iddialara itiraz ederek ABD’li mevkidaşları ile diyalog çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD’li dört senatör Biden hükümetinden Çin çıkışlı çeliğin Meksika üzerinden ABD’ye satıldığı iddiasıyla Meksika’dan yapılan ithalata uygulanan %25’lik verginin geri getirilmesini talep etmişti.

SteelOrbis’in incelediği verilere göre Meksika 2023 yılında ve 2024 yılının ilk yarısında ABD ile yaptığı ticarette açık verdi. Son üç yılda ise Meksika’nın nihai mamul ticaretinde açık gözlenirken ülke yarı mamul ticaretinde ticaret fazlası verdi.