Meksika net ithalatçı konumunu güçlendirdi

Cuma, 16 Aralık 2022 10:52:40 (GMT+3) | San Diego

Meksika çelik sektörü ihracat değerinin 2,2 katı kadar ithalat yaparak net ithalatçı konumunu güçlendirdi. Böylelikle ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ekim ayında yıllık %14,4 artışla 1,40 milyar $ ve Ocak-Ekim döneminde yıllık %13,4 artışla 14,29 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Merkez bankası tarafından yayımlanan veriler çelik ithalat değerinin yalnızca 0,45’i oranında ihracat yapıldığını gösteriyor.

Söz konusu ayda ithalatın değeri yıllık %5,7 artışla 2,62 milyar $ olurken, yılın ilk 10 ayında yıllık %22,9 artışla 27,53 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı.

İhracat Eylül ve Ekim aylarında üst üste 19 ay kaydedilen artışın ardından sırasıyla yıllık %3,1 ve %2,9 azaldı.

Ekim ayında ihracatın değeri 1,21 milyar $ olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %35,1 artışla 13,24 milyar $ seviyesinde yer alarak 2012 yılın aynı döneminde kaydedilen 14,92 milyar $’ın ardından son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.