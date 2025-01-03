Meksika gıda ve meşrubat sektörlerinde kullanılan çeliği ithalat vergilerinden muaf tuttu

Meksika hükümeti, enflasyonla mücadele etmek amacıyla gıda ve meşrubat ambalajlarında kullanılan bazı yassı ve kaplamalı sac ürünlerini ithalat vergilerinden geçici olarak muaf tuttuğunu açıkladı.

Meksika Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, konteyner, konserve kutu ve kavanoz gibi ürünler ve bu ürünlerin kapakları için kullanılan dökme demir ve çelik ithalatından 31 Aralık 2025 tarihine kadar ithalat vergisi alınmayacak. Bazı koşullarda bahsi geçen vergi 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatılabilir.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.70.02, 7212.40.04 ve 7310.29.99 kodları altında bulunuyor.