Meksika Çin’den ithal dişli çubuk için %8-91 kalıcı telafi edici vergi getirdi

Meksika hükümeti, Çin’den ithal dişli çubuk için %8,02 ila %91,22 kalıcı telafi edici vergi getirdiğini açıkladı. Bununla birlikte Çin dahil, Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin de %35 vergi ödemesi gerekiyor.

Antidamping soruşturması kapsamında Jiaxing Chinafar Standard Parts şirketinden ithal dişli çubuğa %8,02, Haiyan Wandefu Precision Hardware, Lianyungang Xincheng Hardware, Jiaxing Longyu Machinery ve Zhejiang Junyue Standard Part’tan ithal dişli çubuğa %17 ve diğer şirketlerden ithal edilen dişli çubuğa %91,22 telafi edici vergi uygulanacak.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7318.15.99 ve 7318.19.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Telafi edici verginin yanı sıra, Çin ile Meksika arasında serbest ticaret anlaşması olmadığı için Çin’in %35 ilave vergi ödemesi gerekiyor.

Soruşturmasının başlatılmasını Clavos México ve Clavos CN talep etmişti.

Söz konusu ürün, 6,4 mm ila 38,1 mm çapında ve en az 152,4 mm uzunluğunda sertleştirilmemiş düşük ya da orta karbonlu veya alaşımlı dişli çubukları kapsıyor.