 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meksika...

Meksika Çin’den ithal dişli çubuk için %8-91 kalıcı telafi edici vergi getirdi

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 12:21:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika hükümeti, Çin’den ithal dişli çubuk için %8,02 ila %91,22 kalıcı telafi edici vergi getirdiğini açıkladı. Bununla birlikte Çin dahil, Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin de %35 vergi ödemesi gerekiyor.

Antidamping soruşturması kapsamında Jiaxing Chinafar Standard Parts şirketinden ithal dişli çubuğa %8,02, Haiyan Wandefu Precision Hardware, Lianyungang Xincheng Hardware, Jiaxing Longyu Machinery ve Zhejiang Junyue Standard Part’tan ithal dişli çubuğa %17 ve diğer şirketlerden ithal edilen dişli çubuğa %91,22 telafi edici vergi uygulanacak.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7318.15.99 ve 7318.19.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Telafi edici verginin yanı sıra, Çin ile Meksika arasında serbest ticaret anlaşması olmadığı için Çin’in %35 ilave vergi ödemesi gerekiyor.

Soruşturmasının başlatılmasını Clavos México ve Clavos CN talep etmişti.

Söz konusu ürün, 6,4 mm ila 38,1 mm çapında ve en az 152,4 mm uzunluğunda sertleştirilmemiş düşük ya da orta karbonlu veya alaşımlı dişli çubukları kapsıyor. 


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru bağlantı elemanları için beşinci dönem sonu incelemesine başladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Meksika ile ABD Brezilya’dan ithal çeliğe vergi muafiyeti getirilmesini resmileştirmek üzere

02 Ağu | Çelik Haberler

Ternium ve GASA 232. Madde vergilerinden muaf tutuldu

17 Tem | Çelik Haberler

Meksikalı çelik üreticilerinin %87’si 232. Madde vergilerinden muaf olacak

16 Tem | Çelik Haberler

Meksika üzerinden ABD’ye ihraç edilen Brezilya çıkışlı çelik için vergi alınmayacak

12 Tem | Çelik Haberler

ABD Meksika üzerinden ithal edilen çelik için %25 vergi getirdi

11 Tem | Çelik Haberler

Meksika Rusya ve Kazakistan’dan ithal soğuk rulo saca yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

01 Tem | Çelik Haberler

ABD Ticaret Temsilciliği’nin Meksika’nın yeni başkanı ile çelik ticaretini görüşmesi talep edildi

27 Haz | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs Meksika’dan yapılan ithalatı vergilendirmeye yönelik tasarıya destek verdi

25 Haz | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru için telafi edici vergileri uzattı

28 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis