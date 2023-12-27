Meksika Çin’den ithal dişli çubuk için %8-48 geçici telafi edici vergi getirdi

Çarşamba, 27 Aralık 2023 10:38:57 (GMT+3) | San Diego

Meksika hükümeti, Çin’den ithal dişli çelik çubuk için açılan soruşturmanın ardından yedi ay sonra ürüne %8,02 ila %48,08 geçici telafi edici vergi getirdi.

Antidamping soruşturmasının sonuçlarına göre Jiaxing Chinafar Standard Parts şirketinden yapılan dişli çubuk ithalatına %8,02, Haiyan Wandefu Precision Hardware, Lianyungang Xincheng Hardware, Jiaxing Longyu Machinery ve Zhejiang Junyue Standard Part şirketlerinden yapılan ithalata ise %17 telafi edici vergi getirildi. Bu şirketlerin dışında kalan diğer şirketler için telafi edici vergi ise %48,08 olarak belirlendi.

Telafi edici vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7318.15.99 ve 7318.19.99 kodları altında yer alıyor.

Soruşturmayı Clavos México ve Clavos CN (CN Group, eski Clavos Nacionales de México) şirketleri talep etmişti.

Söz konusu ürün, 6,4 mm ila 38,1 mm çapında ve en az 152,4 mm uzunluğunda sertleştirilmemiş düşük ya da orta karbonlu veya alaşımlı dişli çubukları kapsıyor.

Soruşturma, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsarken zarar analizi süreci 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi ele inceledi.