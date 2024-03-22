﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Meksika Çin’den ithal çelik zincir için geçici antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 22 Mart 2024 10:28:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’den ithal kaynaklı bağlantılı çelik zincirler için 500$/mt antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı. 2003 yılından beri uygulanan bu vergi ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerle yapılan ithalatta %25 ilave ödemeye tabi tutulacak.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7315.82.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

Bununla birlikte bahsi geçen ürün için soruşturma devam etmekte olup 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Meksika’nın serbest ticaret anlaşmadığı ülkelerden ithal edildiğinde %25 ilave vergi uygulanacak.

Meksika 2003 yılının Temmuz ayında Çin’den ithal çelik zincir için 720$/mt antidamping vergisi uygulamaya başlamıştı. 2020 yılının Ocak ayındaki ilk dönem sonu incelemesinde bu vergi 500$/mt’a düşürülürken daha sonraki dönem sonu incelemelerinde sabit tutuldu.

Meksika’da bahsi geçen ürünü üreten şirketler arasında Grupo DeAcero, Industrial de Alambres (Indasa), Clavos México ve Clavos CN (Grupo CN çatısı altında) bulunuyor. Meksika hükümetine göre Deacero ve Industrial de Alambres bu üretimin %64’ünü oluşturmakta.

İncelemede 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 tarihleri arası esas alınıp 1 Nisan 2018-31 Mart 2023 tarihleri analiz ediliyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika dört ülkeden ithal dikişsiz çelik boru için antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

15 Mar | Çelik Haberler

Meksika Vietnam’dan ithal soğuk rulo sac için kalıcı telafi edici vergi getirdi

29 Ara | Çelik Haberler

Meksika Güney Kore’den ithal soğuk sac için dönem sonu incelemesi başlattı

28 Ara | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz çelik boru için dönem sonu incelemesi başlattı

27 Ara | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dişli çubuk için %8-48 geçici telafi edici vergi getirdi

27 Ara | Çelik Haberler

Meksika, Çin’den ithal kaynaklı çelik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

30 Eki | Çelik Haberler

Meksika 2024’e kadar önemli ihracat sektörlerine yatırımları teşvik etmek için vergi indirimi yapacak

12 Eki | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal çelik bilya için antidamping incelemesini uzattı

28 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal çivi için antidamping incelemesi başlattı

27 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Ukrayna’dan ithal ferrosilikomanganez için dönem sonu incelemesi başlattı

26 Eyl | Çelik Haberler