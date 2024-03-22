Meksika Çin’den ithal çelik zincir için geçici antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 22 Mart 2024 10:28:14 (GMT+3) | San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’den ithal kaynaklı bağlantılı çelik zincirler için 500$/mt antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı. 2003 yılından beri uygulanan bu vergi ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerle yapılan ithalatta %25 ilave ödemeye tabi tutulacak.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7315.82.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

Bununla birlikte bahsi geçen ürün için soruşturma devam etmekte olup 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Meksika’nın serbest ticaret anlaşmadığı ülkelerden ithal edildiğinde %25 ilave vergi uygulanacak.

Meksika 2003 yılının Temmuz ayında Çin’den ithal çelik zincir için 720$/mt antidamping vergisi uygulamaya başlamıştı. 2020 yılının Ocak ayındaki ilk dönem sonu incelemesinde bu vergi 500$/mt’a düşürülürken daha sonraki dönem sonu incelemelerinde sabit tutuldu.

Meksika’da bahsi geçen ürünü üreten şirketler arasında Grupo DeAcero, Industrial de Alambres (Indasa), Clavos México ve Clavos CN (Grupo CN çatısı altında) bulunuyor. Meksika hükümetine göre Deacero ve Industrial de Alambres bu üretimin %64’ünü oluşturmakta.

İncelemede 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 tarihleri arası esas alınıp 1 Nisan 2018-31 Mart 2023 tarihleri analiz ediliyor.