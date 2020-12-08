Meksika Çin’den ithal çelik çiviye uyguladığı antidamping vergisini kaldırdı

Salı, 08 Aralık 2020 11:32:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin’den ithal çelik çiviye yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı.

Bakanlık, Çin’den söz konusu ürünün ithalatından alınan antidamping vergisini kaldırmanın, ürünün yerel satışlarına zarar vereceğine dair herhangi bir bulguya rastlamadığını belirtti. Bakanlık, incelemeyi tamamladı ve Çin’den ithal söz konusu üründen alınan antidamping vergilerini kaldırdı.

Dönem sonu incelemesine tabi ürünler 7317.00.99 kodu altında kayıtlı. Bakanlık, Çin’den yapılan çelik çivi ithalatından, 0,54$/kg veya 500-540$/mt aralığında yer alan antidamping vergisinin artık alınmayacağını belirtti.