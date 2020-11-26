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Meksika Japonya’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 26 Kasım 2020 10:15:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Tubos de Acero Mexico ve Tamsa’nın talebi üzerine Japonya’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesi başlattı.

Şu anda, Japonya’dan ithal söz konusu ürün %99,9 oranında antidamping vergisine tabi. Bakanlık, soruşturmanın standart boru, hat borusu ve basınç borusunu da kapsadığını belirtti.

İnceleme dönemi 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsarken, analiz dönemi ise 1 Temmuz 2015 ile 30 Haziran 2020 arası dönemi kapsıyor.

Söz konusu incelemeye tabi ürünler, 304.11.01, 7304.11.02, 7304.11.03, 7304.11.99, 7304.19.01, 7304.19.02, 7304.19.03, 7304.19.91, 7304.19.99, 7304.39.10, 7304.39.11, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.14, 7304.39.15, 7304.39.91, 7304.39.92, 7304.39.99, 7304.59.11, 7304.59.12, 7304.59.13, 7304.59.14, 7304.59.15, 7304.59.16, 7304.59.91, 7304.59.92 ve 7304.59.99 kodları altında kayıtlı.


Etiketler: Meksika  boru  borular  ticaret  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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