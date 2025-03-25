Trump bazı ülkeleri karşılıklı vergilerden muaf tutabilir, ABD borsaları yukarı yönlü

Bloomberg ve CNN’de yer alan haberlere göre ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan tarihinde getirmeyi planladığı karşılıklı vergiler önceden düşünüldüğü kadar yaygın bir ölçüde uygulanmayabilir. Bu haberler ABD borsalarının yükselmesine neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi %1,42 yükselirken, S&P 500 günlük %2,27 değer kazandı.

Basında yer alan haberlerde Trump’ın yeni karşılıklı vergilerinin daha “ölçülü” olacağı ve ABD’nin en fazla ticaret açığı verdiği 15 ülkeye ağırlık verileceği ifade edildi. Trump, bugün Truth Social platformunda yaptığı açıklamanın öncesinde 21 Mart Cuma günü yeni vergilerde bazı esneklikler sağlanabileceğini belirtmişti.

Yeni karşılıklı vergiler, 12 Mart tarihinde ABD’nin ithal ettiği her ürün için yürürlüğe giren 232. Madde vergilerine ek olarak ilgili ülkenin ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiler doğrultusunda hayata geçirilecek. ABD, Trump’ın başkanlık yaptığı ilk dönemde imzaladığı USMCA anlaşması kapsamında yer alan ve aralarında çelik ile alüminyum da bulunan ürünler için %25’lik vergileri 2 Nisan tarihine kadar ertelemişti.

Trump aynı zamanda Truth Social hesabında yaptığı açıklamada Venezuela’dan ithal petrol ve doğal gaz için %25 vergi açıklayacağını açıkladı ve böylece Venezuela’ya 2 Nisan tarihinde ilave vergiler uygulamaya başlayacak. Trump bu yeni vergilerin temeli olarak Venezuela’nın ABD’ye karşı olan düşmanca tutumunu ve ABD’ye giren suçluların sayısını gösterdi.

Trump bununla birlikte adaylık çalışmaları sırasında taahhüt ettiği üzere Cumhuriyetçilerin vergi ve harcama programlarına fon sağlamak için önümüzdeki günlerde otomobil, kereste ve bilgisayar çiplerine ilave vergiler getireceğini belirtti.