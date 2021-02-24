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Meksika Çin’den ithal dikişsiz boruya uygulanan antidamping vergisi için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 10:35:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Çin çıkışlı dikişsiz boru ithalatından alınan antidamping vergisi için dönem sonu incelemesi başlattı. Bu inceleme, yerli üretici Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA) şirketinin 18 Ocak 2021 tarihli talebi üzerine başlatıldı.

Şu anda, Çin çıkışlı dikişsiz boru ithalatından 1.252$/mt antidamping vergisi alınıyor. Söz konusu vergi, ilk olarak 2013 yılında uygulanmaya başlamıştı ve en son 4 Kasım 2016 tarihinde beş yıllığına yenilendi.

Söz konusu ürün, 7304.19.02, 7304.19.91, 7304.19.99, 7304.39.12, 7304.39.13, 7304.39.91 ve 7304.39.99 kodları altında kayıtlı.

Bakanlık, inceleme döneminin 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsarken, analiz döneminin ise 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 arası dönemi kapsadığını belirtti.


Etiketler: borular  ticaret  Kuzey Amerika  Meksika  kota ve vergiler  boru  |  benzer haberler »


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