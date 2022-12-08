ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 08 Aralık 2022 14:32:03 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal edilen inşaat demirine yönelik 1 Kasım 2020 ve 31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı şirketlerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Deacero için %3,05, Grupo Acerero için %16,28 ve ArcelorMittal Mexico, Grupo Simec, Sidertul ve diğer ihracatçılar için %6,35 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergisinin 7 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7215.90.1000, 7215.90.5000, 7221.00.0015, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6085, 7228.20.1000 ve 7228.60.6000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.