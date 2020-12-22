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Meksika üç ülkeden ithal sıcak saca yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 22 Aralık 2020 11:19:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, Ternium Mexico’nun talebi üzerine Almanya, Fransa ve Çin’den ithal sıcak saca yönelik dönem sonu incelemesi başlattı.

Söz konusu antidamping incelemesine tabi ürünler, 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.02, 7225.30.03 ve 7225.30.99 kodları altında kayıtlı.

Söz konusu ürünlere, sıcak haddelenmiş rulo levha, sıcak haddelenmiş çelik ve sıcak sac da dahil. İnceleme dönemi 1 Ekim 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasını kapsarken, analiz dönemi ise 1 Ekim 2015 ile 30 Eylül 2020 arası dönemi kapsıyor.

Bakanlık, söz konusu üç ülkeden yapılan sıcak sac ithalatından antidamping vergisinin alınmaya devam edeceğini söyledi.

Şu anda, Fransız üretici ArcelorMittal Mediterranée S.A.S. 67,54$/mt, Almanya merkezli ArcelorMittal Bremen GmbH 137$/mt ve Çin merkezli Tangshan Iron and Steel Group da 335,60$/mt antidamping vergisine tabi.


Etiketler: kota ve vergiler  sıcak haddelenmiş  Meksika  yassı ürünler  Kuzey Amerika  ticaret  |  benzer haberler »


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