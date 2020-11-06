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ABD ve Meksika başka menşeli taneleri yönlendirilmiş silisli sac girişini önlemek için takip programı yürütecek

Cuma, 06 Kasım 2020 10:45:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD ve Meksika, Kuzey Amerika dışındaki ülkelerden gelen düşük maliyetli çeliği içermediğine emin olmak için Meksika’dan ABD’ye yapılan çelik ihracatını sıkı bir şekilde takip etmek amacıyla bu hafta ikili bir anlaşmaya vardı. Gelecekte uygulanacak ABD vergilerinin önüne geçmeyi amaçlayan anlaşma, Perşembe günü ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ofisi tarafından açıklandı.

Anlaşma, bu tür çeliği içeren transformatör gibi son kullanıcı ürünleri aracılığıyla, taneleri yönlendirilmiş silisli sacın Kuzey Amerika dışındaki ülkelerden ABD’ye aktarılmasını etkiliyor.

USTR, 2020 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren Meksika’nın Kuzey Amerika dışından yapılan elektrik transformatör parçası ihracatı için sıkı bir takip rejimi uygulamaya başlayacağını belirtti. Anlaşmanın sonucunda, Meksika’dan yapılan elektrik transförmatörü ve ilgili parçaların ithalatı vergiye tabi olmayacak.


Etiketler: ABD  Meksika  kota ve vergiler  ticaret  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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