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Meksika İngiltere’den ithal karbon boruya yönelik antidamping vergisini kaldırdı

Perşembe, 10 Aralık 2020 12:11:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika Ekonomi Bakanlığı, İngiltere’den ithal boyuna dikişli kaynaklı karbon çelik boruya yönelik dönem sonu incelemesini sonuçlandırdı ve antidamping vergisini kaldırdı.

Söz konusu ürün %5,91 antidamping vergisine tabiydi ve 7305.11.01 kodu altında kayıtlı.

Bakanlık, söz konusu üründen alınan antidamping vergisinin kaldırılmasının, Meksika’nın karbon boru endüstrisine zarar vereceğine dair yeterli delil bulunmadığını belirtti. Söz konusu soruşturma, yerel boru üreticisi Tubacero’nun 2019 yılının Kasım ayındaki talebi üzerine başlatılmıştı.


Etiketler: Kuzey Amerika  borular  ticaret  boru  kota ve vergiler  Meksika  |  benzer haberler »


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